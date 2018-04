Tuchel-Psg, è fatta! L’annuncio ufficiale a fine stagione

L’ex allenatore del Borussia Dortmund, Thomas Tuchel sarà il prossimo tecnico del Psg, per l’annuncio finale si aspetta la fine della stagione

Il Psg riparte. Di nuovo. E lo fa con Thomas Tuchel, allenatore tedesco di 44 anni scelto dall’emiro di Doha, su input del console del Qatar in Germania, per rilanciare il progetto e l’assalto alla Champions. Un tecnico giovane ed esigente, amante del bel gioco, ma non della pastasciutta. Anzi, tra le prime decisioni ci potrebbe essere quella di imporre ai giocatori menù senza pasta e pure senza pizza. L’annuncio arriverà a bocce ferme per non compromettere il finale di stagione a Emery, ma il retroscena legato alla scelta del nuovo allenatore è interessante. Come spiega l’Equipe, a segnalare l’ex allenatore del Borussia Dortmund al fratello minore dell’emiro, Joaan, è stato il console in Germania, amico di Tuchel. Così è scattata la trattativa conclusasi con un biennale, più un terzo anno in opzione. E l’obiettivo prioritario di portare il Psg almeno in semifinale di Champions. Obiettivo fallito da Unai Emery che interesserebbe ormai la Real Sociedad.

Sfuma quindi la possibilità di Antonio Conte di approdare sulla panchina parigina, lui che quasi certamente a fine stagione lascerà il Chelsea, dovrà cercare un’altra sistemazione, sempre che non preferisca tirare il fiato per un anno.