Turchia derisa in aeroporto: rischio scontro diplomatico con l’Islanda

Turchia maltrattata e derisa in aeroporto in Islanda, dove le due nazionali si affronteranno per domani per le qualificazioni europee

Rischio di scontro diplomatico tra Turchia e Islanda. I calciatori turchi, arrivati allo scalo aeroportuale di Keflavik, sono stati trattenuti per 3 ore. Le loro valigie sono state controllate singolarmente.

Non è tutto, perchè Emre Belozoglu, ex Inter, è stato intervistato con una spazzola per wc. «Trattamento inaccettabile», ha tuonato il ministro degli Esteri turco. Intanto Erdogan ha inviato l’ambasciatore in Islanda.