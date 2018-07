Tuttosport in prima pagina non ha dubbi: «Solo Juve, Cristiano Ronaldo è il colpo del secolo». Tutto sull’arrivo di CR7 in bianconero

Tuttosport non ha più dubbi: «Solo Juve, Cristiano Ronaldo è il colpo del secolo!». Ormai solo certezze per il quotidiano torinese sull’approdo del gioiello di Madeira alla Juventus. La svolta decisiva dopo l’incontro fra Florentino Perez e l’agente del portoghese Jorge Mendes, svoltosi a Madrid. Intanto Massimiliano Allegri è tornato dalle vacanze d’urgenza per un incontro con Andrea Agnelli e Beppe Marotta. Per Tuttosport Cristiano Ronaldo alla Juve è cosa fatta. Manca soltanto l’annuncio ufficiale per il grande colpo del secolo. Un colpo sensazionale, che sta già mandando in estasi i tifosi bianconeri. E il Real Madrid si consolerà con Neymar, l’unico colpo possibile per non far rimpiangere il clamoroso addio di Cristiano Ronaldo, atteso sabato all’aeroporto di Caselle Torinese.