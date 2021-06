Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell’Ucraina, ha festeggiato la qualificazione ai quarti di Euro 2020

Andriy Shevchenko, commissario tecnico dell’Ucraina, ha festeggiato la qualificazione ai quarti di Euro 2020. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, hanno dato tutto. Abbiamo fatto una bellissima partita, sono felicissimo. I miei figli erano presenti, dedico a loro e al popolo ucraino questa vittoria. Abbiamo giocato con grande cuore. Inghilterra a Roma? Spero che in Italia ci sarà tanto supporto per noi. Affronteremo una grande squadra, mi aspetto una partita difficile. Sto vivendo un’emozione pazzesca per la quale vale la pena di vivere».