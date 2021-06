Ucraina, Tassotti: «Italia agli ottavi? Qualche big ci capiterà»

Mauro Tassotti, vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, ha parlato prima del match di EURO 2020 contro l’Olanda

Mauro Tassotti, vice di Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, ha parlato prima del match di EURO 2020 contro l’Olanda. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

«È difficile sorprendere le aspettative in un torneo europeo. Daremo il massimo, non so dove arriveremo. Stasera giocheremo al meglio per fermare l’Olanda, buona squadra che viene subito dopo le grandi. Italia? Sognavo di passare il turno, poi qualche big ci arriverà. Andrà bene anche l’Italia».