Udinese, Carnevale: «Siamo un po’ in difficoltà numerica...»

Andrea Carnevale, capo dell’area scouting dell’Udinese, ha parlato a Radio CRC del momento dei bianconeri in campionato.

LE PAROLE – «Siamo un po’ in difficoltà numerica: ci manca qualche giocatore che si è infortunato per cui a Napoli arriveremo con giocatori contati. Quelli che giocheranno però, son certo che faranno una grande partita perché affrontare il Napoli è bello. Giocare contro la prima della classe dà grande entusiasmo e i nostri giovani vorranno regalarci una gioia in più. Mancano solo 5 partite al girone di ritorno e il bottino fin qui conquistato credo sia buono, poi vedremo se riusciremo a stare sempre su».