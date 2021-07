Udinese, Gotti: «Invertiamo il trend. Sappiamo cosa ci aspetta»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato a seguito del sorteggio del calendario di Serie A

«In teoria le grandi squadre è meglio affrontarle presto, prima che consolidino le relazioni tra calciatori. È chiaro che questo inizio ci riserva, nelle prime cinque giornate, tre grandi squadre e non solo una. Auspichiamo, intanto, di avere lo stadio tutto pieno. Non solo la Dacia Arena ma tutti quelli del campionato cambiando, così, l’atmosfera irreale vissuta nell’ultimo anno e mezzo. Per conto nostro, dobbiamo invertire il trend degli ultimi sei mesi dello scorso campionato in cui abbiamo raccolto troppo poco in casa nostra e dobbiamo farlo sin dalla prima partita».