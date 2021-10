Udinese, Gotti: «Vogliamo alzare il livello della squadra, speriamo nella spinta dei tifosi»

L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti ha parlato alla vigilia della partita contro il Bologna

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv in vista della partita contro il Bologna.

ALZARA IL LIVELLO – «Abbiamo lavorato tanto e l’obiettivo generale è quello di alzare il livello della squadra. Questo vale dal punto di vista atletico, tecnico, tattico e mentale: ogni giorno ci deve essere un piccolo mattoncino da aggiungere e questi momenti di sosta possono essere particolarmente fertili per questo».

SPINTA DEI TIFOSI – «La spinta del pubblico è importante. Dobbiamo essere bravi con il nostro atteggiamento a creare una situazione che sia favorevole all’entusiasmo del nostro pubblico, facendo in modo che anche i tifosi riescano a restituirci, dal punto di vista emotivo, lo stesso spirito. Per questo principalmente dipende da noi da come affrontiamo la partita, dalla voglia e dall’impegno massimo che avremo».

CONDIZIONI SQUADRA – «Larsen ha giocato poco, ha solo la fatica dei viaggi. Udogie ha giocato ma era in Italia ed è arrivato presto recuperando bene. Molina è tornato stamattina, ha giocato tre partite, con grandi distanze percorse, vedremo come si sentirà domani».