Alla Dacia Arena, il match valido per la 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Udinese e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Alla “Dacia Arena”, Udinese e Inter si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Udinese Inter 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si inizia

2′ Chance per Lasagna – Rischia tantissimo Bastoni che con una leggerezza in area rinvia su De Paul: palla che schizza da Lasagna all’interno dell’area il cui tiro viene deviato in angolo. Gioco fermo però, per un tocco di mano dello stesso De Paul.

7′ Annullato un gol a Lautaro – Lancio di Brozovic e gol di Lautaro che buca Musso ma l’argentino è partito da posizione di fuorigioco e la rete viene annullata

13′ Tiro di Lasagna – L’attaccante bianconero ci prova dalla lunga distanza ma la palla finisce alta sopra la traversa

18′ Attacca l’Inter – Buon recupero di palla di Brozovic che in tackle ruba la sfera ad Arslan facendo ripartire l’Inter me Barella vanifica tutto con un cross fuori misura.

20 Chance per Stryger Larsen – Cross dalla sinistra e inserimento di Stryger Larsen che colpisce di testa ma spedisce alto

22′ Miracolo di Musso – Erroraccio di Bonifazi con Lautaro che recupera palla al limite dell’area e scaraventa un destro potentissimo che Musso devia in angolo con un super intervento

28′ Tiro di Barella – Grandissima conclusione dell’ex Cagliari che calcia al volo dopo una respinta della difesa dell’Udinese: tiro bellissimo di collo pieno che sfiora il palo e finisce sul fondo.

38′ Tiro di Vidal – Lukaku difende palla e serve Vidal che tira di piatto ma la palla viene smorzata e finisce dolcemente tra le braccia di Musso.

43′ Tiro di Young – Lukaku allarga sulla sinistra per l’ex Manchester United che calcia male dall’interno dell’area e regala la palla a Musso.

Fine primo tempo – Intervallo

Migliore in campo: al termine del primo tempo Musso PAGELLE

Udinese Inter 0-0: risultato e tabellino

UDINESE (3-5-2) – Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (33′ Walace), Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Deulofeu. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Molina, Nuytinck, Micin, Nestorovski, Mandragora, De Maio. Allenatore: Gotti

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Martinez. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Sanchez, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Perisic, Eriksen, Darmian, Pinamonti. Allenatore: Conte

ARBITRO: Maresca

AMMONITO: Arslan, Samir