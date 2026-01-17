Udinese-Inter streaming gratis: dove vederla in diretta live

Prosegue il calendario della Serie A 2025-26: tra le partite di oggi più interessanti c’è di sicuro Udinese-Inter, con fischio d’inizio alle ore 15 al Bluenergy Stadium. I nerazzurri sono in un momento di grazia in campionato, ma la testa deve essere focalizzata su un impegno che potrebbe essere condizionato dal turno di Champions League di martedì contro l’Arsenal.

I bianconeri invece arrivano da una vittoria e un pareggio nelle ultime due gare e proveranno a dare continuità. Anche se può essere difficile trovare le giuste motivazioni, dato che viaggiano in una tranquilla posizione di metà classifica, dove non c’è pericolo di retrocedere ma nemmeno la possibilità di ambire a piazzamenti europei.

Vedremo se verrà fuori una partita emozionante. In questo articolo andiamo a scoprire come vedere Udinese-Inter in streaming.

Udinese-Inter streaming: tutte le info

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida fra Udinese e Inter. Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: ora in sconto a 29,99€ al mese invece di 44,99€ – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Udinese-Inter: le probabili formazioni

L’infortunio di Zaniolo cotringe Runjaic a rinunciare ad una sua pedina fondamentale. L’allenatore studia una soluzione alternativa: Atta è il principale candidato a muoversi alle spalle di Davis.

In mezzo al campo resta aperto il duello per una maglia da titolare tra Piotrowski e Miller, mentre sulla corsia mancina Bertola sembra partire in vantaggio sugli altri. Bayo è tornato dalla Coppa d’Africa, ma non sarà fra i titolari.

Sul fronte opposto, Chivu è chiamato a rivedere l’assetto senza Calhanoglu: in cabina di regia dovrebbe agire Barella, con Frattesi pronto a entrare a gara in corso e Zielinski inizialmente destinato alla panchina.

Resta inoltre un’incertezza tra Sucic e Mkhitaryan, con il primo leggermente avanti nelle preferenze. Tornano a disposizione Bisseck per il reparto arretrato e Lautaro Martinez per l’attacco, mentre a sinistra è atteso il rientro di Dimarco. In avanti, Pio Esposito potrebbe essere impiegato per concedere un turno di riposo a Thuram.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Atta, Davis. All. Runjaic

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu