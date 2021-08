Udinese, Marino: «Più gamba della Juventus. Godiamoci il risultato»

Pierpaolo Marino gongola dopo il pareggio contro la Juventus: le parole del direttore dell’area tecnica dell’Udinese

Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Udinese TV dopo il pareggio contro la Juventus. Le parole del direttore dell’area tecnica dei friulani.

«È stata una partita dai due volti però abbiamo visto in campo complessivamente un’Udinese che aveva una grande voglia di fare risultato anche quando la partita sembrava orientata incontrovertibilmente nelle mani della Juventus. Io comunque non butterei nemmeno il primo tempo nel periodo tra i due gol, si vedeva che i ragazzi avevano grande voglia e grande gamba e direi che per lunghi tratti abbiamo dimostrato di avere più gamba della Juve. Mercato? Noi faremo il nostro dovere come ha sempre fatto la famiglia Pozzo e tutti noi che lavoriamo all’Udinese. Ora è il momento di godersi il risultato».