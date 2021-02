Udinese, Marino su De Paul: «Chi lo prenderà farà lievitare il talento della squadra»

Pierpaolo Marino ha parlato di Rodrigo De Paul e della possibilità che vada via la prossima stagione

Ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, Pierpaolo Marino ha parlato così di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino seguito da diverse squadre in Italia e in giro per l’Europa.

DE PAUL – «Con le caratteristiche che ha manca a tante squadre in Europa, chi lo prenderà l’anno prossimo, anche se spero di no da dirigente dell’Udinese, farà lievitare la squadra in talento e qualità».