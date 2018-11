Udinese-Milan: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Milan, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Chiude l’11ª giornata di Serie A il posticipo tra Udinese e Milan. I rossoneri vanno in Friuli alla ricerca di tre punti fondamentali per continuare ad inseguire il quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio, vittoriosa oggi con la Spal e distante tre lunghezze. Dunque i ragazzi di Gattuso dovranno centrare la vittoria a tutti i costi per non perdere terreno. Non sarà facile però, perché di fronte c’è un Udinese che può contare su un Rodrigo De Paul in grande forma.

Udinese-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Udinese-Milan: formazioni ufficiali

Udinese-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Velazquez si affida ad un compatto 3-5-2 per tentare di limitare il Milan. In porta Musso, difeso dai tre centrali Ekong, Samir e Opoku. Sugli esterni agiranno Pussetto e Larsen, con Mndragora, Behrami e Fofana che andranno a comporre una mediana molto fisica. In attacco accanto a Kevin Lasagna ci sarà il solito De Paul, apparso piuttosto in forma nelle ultime uscite. In casa rossonera Gattuso ripropone il 4-4-2 già visto ultimamente in diverse gare. Non ci sarà però Bonaventura, spazio a Bakayoko a centrocampo, che ha un’altra chance per dimostrare il suo valore. Completano il centrocampo Kessiè, Suso e Laxalt. In avanti la coppia con licenza di uccidere Higuain–Cutrone.

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Troost-Ekong, Opoku; Pussetto, Mandragora, Behrami, Fofana, Stryger-Larsen; Lasagna, De Paul. All. Velazquez

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Laxalt; Higuain, Cutrone. All. Gattuso

Udinese-Milan: i precedenti del match

La Dacia Arena non porta proprio benissimo al Milan, che nelle ultime 6 gare giocate in Friuli ne ha vinta soltanto una, e ne ha perse addirittura 4. Di fronte però ci sarà un Udinese che ha raccolto solamente un punto nell’ultimo mese, e ha sempre subito gol.

Udinese-Milan Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.