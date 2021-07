Udinese, Nuytinck: «Sarebbe bellissimo indossare la fascia da capitano»

Il difensore dell’Udinese Bram Nuytinck ha parlato della possibilità di diventare capitano della squadra friulana

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, ai microfoni di Udinese TV ha parlato della possibilità di diventare il capitano dei bianconeri dopo l’addio di Rodrigo De Paul.

«Sarebbe bellissimo ricevere la fascia da capitano, ma non ne abbiamo ancora parlato. Io ho sempre lavorato per la squadra e continuerò a farlo. Vedremo cosa succederà. De Paul è stato un capitano incredibile, per noi c’era sempre sia in campo sia fuori. Era importante per tutti. Non sarà facile per nessuno indossare la sua fascia, ma questo è il calcio».