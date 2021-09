Udinese, Nuytinck: «Umore non buono, ma ora reagiamo»

Il difensore dell’Udinese Nuytinck ha parlato del momento della squadra bianconera

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club in vista del match contro la Sampdoria.

UMORE – «Dopo 3 ko consecutivi l’umore non è mai buono. Abbiamo giocato abbastanza bene, ma perdere tre gare di fila fa male. Contro la Roma volevamo reagire dopo la brutta sconfitta con il Napoli. Contro la Fiorentina, invece, potevamo fare meglio».

FIORENTINA – «Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, ma non saprei dire cosa ha cambiato il volto della partita. Secondo me, il fallo su Pussetto era rigore, mentre il fallo di Walace no. Vlahovic? Lui è molto forte. Io ho fatto di tutto per limitarlo. Mi dispiace che alla fine abbia realizzato il gol decisivo».

ATTACCO – «Pochi gol? Quest’anno penso sarà diverso perché abbiamo 4 o 5 attaccanti molto bravi. Pussetto ha recuperato dall’infortunio, poi ci sono Deulofeu, Beto e non solo. Il portoghese è molto forte. E’ strano: è alto ma velocissimo. Anche in allenamento si vedono le sue qualità: è fortissimo. Sono molto contento che sia in squadra con noi. E’ molto utile anche di testa. Sono ad Udine da 5 anni, il mio cuore è qui».

