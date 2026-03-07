Udinese, Davis: «Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene. Zaniolo? È un calciatore di livello internazionale»

Udinese, parla Davis: «Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene. Zaniolo? Ecco cosa penso»

La felicità ritrovata a Udine, gli obiettivi personali e le ambizioni per il prosieguo della stagione: Keinan Davis ha raccontato il suo momento in un’intervista a Flashscore.it, soffermandosi sulle sensazioni vissute in Friuli e sul percorso che vuole costruire con l’Udinese.

PAROLE – «Ho una figlia e la mia ragazza, quindi gioco con mia figlia. La porto al parco, ha appena iniziato la scuola. La mia vita è molto semplice. È molto incentrata sul calcio, quindi nel tempo libero mi dedico al recupero. Lo stile di vita italiano non è diverso da quello che avevo in Inghilterra»

TRASFERIMENTO – «La decisione è stata interamente mia. Quando l’Udinese mi ha chiamato sono venuto in città per visitarla ed è molto bella. Poi ho visto lo stadio, il campo di allenamento e cose del genere, mi è piaciuto tutto. Ciò ha rafforzato la mia decisione di venire qui“»

TOMORI E ABRAHAM – «Sono esempi molto positivi. Vedi Tomori che ha vinto lo scudetto con il Milan. Questo ha influenzato la mia decisione»

STAGIONE – «Prima di firmare con l’Udinese ho pensato a che tipo di impatto avrei potuto avere sul campionato. Nelle mie prime due stagioni qui mi sono infortunato spesso, quindi non ho potuto giocare e mettere in pratica le mie capacità come avrei voluto. Quest’anno, invece, ci sto riuscendo spero di poter continuare così. L’Udinese ha la ricetta giusta per continuare ad acquistare giocatori, formarli e poi venderli a un prezzo molto più alto. Se riesce a valorizzare i calciatori e a dare loro la possibilità di esprimersi al meglio significa che è un club che lavora bene. Mi sto godendo il fatto di giocare qui. Se fossi più giovane, forse mi chiederei: ‘Dove posso andare adesso?’. Ma mi sto divertendo a Udine. Alla mia famiglia piace stare qui. Quindi non ho fretta di andarmene»

ZANIOLO – « È un calciatore di livello internazionale. La sua carriera, le squadre per cui ha giocato parlano da sole. È bello averlo nella nostra squadra».