Udinese, nuovo rinforzo per la difesa dopo la cessione di Bijol: piace Kamil Piatkowski

Udinese, nuovo nome per la difesa: dopo la cessione di Jaka Bijol i friulani hanno messo nel mirino Kamil Piatkowski del RB Salisburgo

L’Udinese continua a lavorare per completare e rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. Dopo aver perso il proprio leader difensivo Jaka Bijol, trasferitosi al Leeds United, il club friulano è alla ricerca di profili affidabili per blindare il reparto arretrato. E nelle ultime ore, un nome nuovo è emerso tra i candidati per la retroguardia bianconera.

Si tratta di Kamil Piatkowski, difensore centrale polacco classe 2000, attualmente sotto contratto con il Red Bull Salisburgo. Secondo quanto riportato da TMW, portale specializzato sulle vicende del club friulano, l’Udinese avrebbe già avviato i primi contatti informali con la società austriaca per valutare la fattibilità dell’operazione. Il profilo del giocatore piace per età, esperienza internazionale e duttilità tattica, caratteristiche in linea con la filosofia di mercato della dirigenza.

Piatkowski è un calciatore già nel giro della nazionale maggiore polacca, con un percorso di crescita passato anche attraverso le coppe europee. Nella scorsa stagione ha collezionato complessivamente 40 presenze suddivise tra il Red Bull Salisburgo (con cui ha disputato anche sei partite di Champions League) e il Kasimpasa, club turco dove ha giocato in prestito nella seconda parte dell’annata. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 4 milioni di euro, una cifra alla portata dell’Udinese soprattutto se dovesse concretizzarsi qualche cessione in uscita.

Dotato di un fisico imponente e di una buona capacità di impostazione, Piatkowski è considerato in patria uno dei difensori più interessanti della sua generazione. Il Salisburgo, che lo aveva prelevato nel 2021 dal Raków Czestochowa, crede ancora nel suo potenziale ma non esclude una cessione a titolo definitivo, soprattutto se il giocatore dovesse esprimere la volontà di trovare maggiore continuità altrove.

In attesa di sviluppi concreti, il nome di Kamil Piatkowski resta segnato in cima alla lista dei desideri per il pacchetto difensivo dell’Udinese. Un rinforzo giovane ma già esperto, che potrebbe raccogliere l’eredità tecnica e carismatica lasciata momentaneamente vacante da Bijol.