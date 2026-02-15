Hanno Detto
Udinese, Runjaic trova il problema dopo il KO col Sassuolo: «Stavamo controllando la partita ma dovevamo cercare il secondo gol con più convinzione»
Udinese, Kosta Runjaic ha parlato così dopo la sconfitta col Sassuolo. Le dichiarazioni del tecnico post match di Serie A
In conferenza stampa dopo Udinese Sassuolo 1-2, Kosta Runjaic ha parlato così.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
SEMBRANO IN CONTROLLO – «Grazie per aver trovato un aspetto positivo, abbiamo controllato bene la partita, il Sassuolo si è difeso bene, ha qualità in transizione. Stavamo controllando la gara come volevamo, nella trequarti offensiva potevamo essere più aggressivi e decisi, avremmo dovuto cercare il secondo gol con più convinzione e abbiamo difeso bene. Il Sassuolo è veloce e ha sfruttato la situazione per farci male, abbiamo subito un gol evitabile. Anche nella seconda occasione è stato troppo semplice segnare per il Sassuolo, dopo che siamo andati sotto è mancato qualcosa là davanti. Lavorando meglio su certi automatismi potevamo riuscire a creare di più, facendo un riassunto abbiamo perso una gara che non dovevamo perdere riassumendo».
DUE GOL SUBITI UGUALMENTE – «In primis dovevamo segnare il secondo gol, abbiamo portato poca pressione al Sassuolo, oggi qualcosa ci è mancato. Sappiamo che il Sassuolo ha ali di qualità, abbiamo subito l’1-1, non bisogna lasciare uomini soli in area, quello che è capitato nei due gol. Ci sono molti dettagli da considerare, oggi abbiamo giocato a 4 dietro e la decisione era quella giusta, indipendentemente dal sistema di gioco bisogna guardare i duelli, se si perdono i duelli sull’esterno è difficile. Abbiamo avuto buone occasioni però davanti, c’è un’occasione in cui Zemura poteva fare meglio».
Lo riporta sassuolonews.net