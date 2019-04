Udinese-Sassuolo highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 33ª giornata della Serie A 2018/2019

Udinese-Sassuolo highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 33° turno del campionato di Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Friuli’ di Udine, i bianconeri di Igor Tudor sfidano la squadra guidata da Roberto De Zerbi. Udinese quintultima in classifica con 32 punti e reduce dal recupero del 25° turno, giocato mercoledì e perso per 2-0 in casa della Lazio; Sassuolo (37) in posizione più tranquilla e proveniente dal pareggio interno col Parma. Nella gara d’andata le due squadre pareggiarono per 0-0 al Mapei Stadium. Adesso è di nuovo Udinese contro Sassuolo: bianconeri per tenere sotto la zona retrocessione, neroverdi per avvicinare la salvezza aritmetica. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

UDINESE-SASSUOLO 0-1: Berardi lavora un gran pallone per Sensi e sfrutta l’errore di Troost-Ekong: Sensi arriva a rimorchio, che apre il mancino e beffa Musso sul palo opposto!

UDINESE-SASSUOLO 1-1: I bianconeri trovano il pareggio con Okaka! In una selva di gambe spunta quella di Okaka ma prima sembra che la palla venga toccata da Lirola, che deposita il pallone nella propria porta.

