Udinese, Cioffi: «Spezia? Ho tanti ricordi positivi. Partita difficile domani» – VIDEO

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Udinese Tv in vista del match contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni:

«Partita di grande orgoglio quella di domani. Lo facciamo per noi stessi e non per la classifica. Sappiamo di rappresentare tutto il Friuli».

SPEZIA – «Thiago Motta ha dato un’identità chiara alla sua squadra. Noi domani vogliamo giocare come gruppo per vincere. Ricordi? Il primo pensiero va a Sergio Brogo che mi scelse in quella squadra. Mi diceva sarei diventato un grande allenatore, grande magari no, ma se sono qui lo devo a lui e quello che ha innescato in me»

RECORD PUNTI – «A noi interessa l’avversario che abbiamo difronte e far di tutto per segnare un gol in più di loro per vincere».

CONDIZIONE – «Ci sarà qualche assenza come quella di Becao, ma la nostra forza è il gruppo e lo abbiamo sempre detto. Nuytinck è l’esempio, si è sempre allenato come un titolare e quando chiamato in causa ha sempre risposto bene».