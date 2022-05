Spezia, Manaj ha convinto e potrebbe essere riscattato: i dettagli

Lo Spezia lavora al futuro e nonostante il mercato bloccato potrebbe confermare Manaj in attacco: pronto il riscatto per l’attaccante

Arrivato in prestito in estate dal Barcellona B, Rey Manaj ha convinto lo Spezia. Una stagione positiva la sua e che ha messo in mostra alcune sue doti.

Cinque i gol messi a segno dall’attaccante, ma ha dimostrato una duttilità importante per il gioco bianconero. Un segnale positivo e la società potrebbe anche decidere di riscattarlo per una cifra vicina ai 2.7 milioni di euro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.