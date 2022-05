Udinese, il dg Collavino: «Avanti con Cioffi, anche lui è d’accordo»

Le parole del dg dell’Udinese Collavino: «Vogliamo andare avanti con Cioffi e anche lui è d’accordo, ma prima pensiamo al campionato»

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha commentato al Gazzettino la decisione di assegnare la panchina a Cioffi e la volontà che rimanga. Le sue parole:

«Quando abbiamo deciso di affidare la panchina a Cioffi, la bravura della società è stata quella di individuare in lui un tecnico in seconda che avesse già esperienza da primo e una dimensione internazionale avendo lavorato con allenatori di personalità. Al suo fianco poi c’è un responsabile dell’Area tecnica esperto come Marino che lo aiuta e lo supporta in ogni momneto. Da parte nostra c’è l’interesse ad andare avanti con Cioffi, che a sua volta ha già detto di avere la stessa volontà, ma prima pensiamo a Spezia e Salernitana».