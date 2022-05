Cioffi: «Conferma? Bravo e fortunato. Paragone con Guidolin irriverente». Le parole del tecnico dell’Udinese

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZN dopo il pareggio col Sassuolo.

COMPLIMENTI ALLA SQUADRA – «Dico bravi ai ragazzi: forse un po’ sfrontati nel primo tempo, ma bene chi è entrato. Merito ai ragazzi: quando trovi un’identità e sicurezze è giusto crederci, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto ma non è cambiato niente, non ci siamo snaturati. Il risultato poteva essere 4-4 o 5-4 per una delle due: buon punto per entrambe, non sazia la volontà di vincere ma fa fare un passetto avanti».

SOLO GUIDOLIN MEGLIO – «Mi dovrei inchinare di fronte. Io inizio domani ad allenare, mi fa piacere il paragone ma lo trovo irriverente per Guidolin. Ne riparleremo quando avrò dieci anni di carriera…».

CONFERMA – «Lo volevo ed è successo, sono stato bravo e fortunato».