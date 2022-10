Udinese, Walace: «Torino? È stata una partita difficile, lo sapevamo»

Walace, difensore dell’Udinese, ha parlato dopo la sconfitta contro il Torino di oggi. Le sue dichiarazioni

Walace, difensore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv dopo la sconfitta di oggi contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «È stata una partita difficile. Lo sapevamo, penso che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, ma la verità è che hanno vinto loro. Quello che è successo mercoledì era già passato, la nostra testa era a oggi sul Torino, purtroppo non abbiamo fatto bene”. I bianconeri sapevano “che il Torino mette in difficoltà in ogni zona del campo, hanno affrontato bene la gara con un buon atteggiamento difensivo».