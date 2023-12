Udinese, Zarraga: «Felice per il gol, peccato non aver vinto»

Le parole di Oier Zarraga, centrocampista dell’Udinese, dopo il pareggio ottenuto dai friulani contro il Torino

Oier Zarraga ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dell’Udinese contro il Torino. Di seguito le sue parole.

GOL – «Alla fine sono contento di aver segnato il mio primo gol, ma è un peccato non essere riusciti a vincere la partita che è sempre il nostro obiettivo».

IMPATTO SULL PARTITA – «Tutti sappiamo che dobbiamo entrare aggressivi per recuperare palle e fare gol. Così abbiamo fatto sul gol».

COSA MANCA PER RITROVARE LA VITTORIA – «La strada è il lavoro, dobbiamo imparare a chiudere le partite. Non è la prima volta che ci accade».

COME SI STA TROVANDO IN ITALIA – «La Serie A è un po’ diversa dalla Liga spagnola, adesso mi sento bene. Ho imparato tantissimo, devo continuare a fare quello che sto facendo».

DIFFERENZE CON LA SPAGNA – «La tattica qui è molto importante, se la sbagli la partita sicuramente va male mentre in Liga puoi giocare anche uomo su uomo basando tutto sulla tecnica».

PROSSIMA SFIDA – «Giochiamo in casa, per noi e per i tifosi è importante vincere. Lavoriamo fortissimo tutti i giorni, ci mancano solo i dettagli per vincere».