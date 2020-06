La Uefa ha reso noto che il sorteggio dei quarti di finali e delle semifinali di Champions League ed Europa League avverrà il 10 luglio

La final eight della Champions League si giocherà a Lisbona dal 12 al 23 agosto mentre quella dell’Europa League è in programma in Germania (con finale a Colonia) dal 10 al 21 dello stesso mese. I rimanenti ottavi di finale della Champions League si giocheranno invece il 7 e 8 agosto mentre quelli dell’Europa League il 5 e 6.