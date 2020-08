UFFICIALE Benevento, arriva il terzino Foulon

Il Benevento ufficializza l’acquisto del terzino Daam Foulon

Nuovo acquisto del Benevento che, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’acquisto del terzino classe 1999 Daam Foulon in arrivo dal Waasland-Beveren.

«Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito dal Waasland-Beveren (Belgio), a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Daam Foulon. Il classe ’99 ha sottoscritto con il club di via S. Colomba un contratto triennale fino al 30 giugno 2023, con opzione per il quarto anno. Il ventunenne belga approda in giallorosso dalla formazione del Waasland-Beveren. Cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, l’esterno difensivo sinistro ha collezionato in Jupiler Pro League (massima serie) 46 presenze. Con le nazionali giovanili fiamminghe, dall’U15 all’U19, 38 apparizioni e 2 goal».