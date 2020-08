La Real Sociedad ha comunicato sul proprio sito ufficiale che David Silva è un nuovo giocatore della squadra spagnola

Clamorosa beffa per la Lazio. David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Il giocatore dopo 10 anni passati al Manchester City, ha deciso di lasciare il club inglese e la Lazio sembrava in netto vantaggio per tesserarlo.

Invece, pochi minuti fa, il colpo di scena: il fantasista spagnolo sarà un nuovo giocatore della Real Sociedad.