UFFICIALE – Khedira all’Hertha Berlino: «Hanno fatto di tutto»

Sami Khedira è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino. Il centrocampista lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo

Sami Khedira è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hertha Berlino. Ecco il comunicato del club tedesco sull’ormai ex centrocampista della Juventus: «Dalla “Vecchia Signora” di Torino alla “Vecchia Signora” di Berlino: Sami Khedira si trasferisce dalla Juventus Torino all’Hertha BSC e ora gioca per i biancazzurri. Il 33enne campione del mondo dal 2014 torna dopo più di dieci anni e 99 partite (21 gol, nove assist) in Serie A per i campioni d’Italia e 102 partite (sei gol, sei assist) in ‘La Liga’ per Il campione in carica della Spagna, il Real Madrid, torna in Bundesliga».

Le dichiarazioni di Khedira: «L’Hertha BSC ha fatto di tutto per aiutarmi e mi offre l’opportunità di tornare in Bundesliga. Ne sono grato e sinceramente non vedo l’ora che arrivi il momento di essere in campo con la maglia bianconera. Mi sento molto bene fisicamente e vorrei aiutare la squadra con l’esperienza che ho acquisito negli ultimi anni e portare l’Hertha BSC a un maggiore successo sportivo».