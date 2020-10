UFFICIALE Smalling alla Roma: il comunicato del Manchester United

Il Manchester United ha ufficializzato la cessione di Chris Smalling alla Roma: ecco il comunicato del club inglese

Chris Smalling è un nuovo giocatore della Roma. Il giallo del trasferimento dell’inglese in Italia si è definitivamente risolto e il difensore domani sarà a Roma per le visite mediche e i primi allenamenti agli ordini di Fonseca.

Questo il comunicato del club inglese: «Il Manchester United ha raggiunto un accordo con l’AS Roma per il trasferimento del difensore Chris Smalling. Il difensore centrale è stato ingaggiato da Sir Alex Ferguson nel 2010 dal Fulham e ha collezionato 323 presenze con il club, segnando 18 gol. Tutti al Manchester United desiderano ringraziare Chris per i suoi anni di servizio, dedizione e professionalità e gli augurano tutto il meglio per il suo futuro»

Questo quello della Roma: «AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Chris Smalling dal Manchester United. Il difensore arriva a titolo definitivo, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 15 milioni di euro. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Smalling torna quindi nella Capitale dopo aver collezionato 37 presenze e tre gol nella scorsa stagione. Chris tornerà a indossare la maglia numero 6»