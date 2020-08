UFFICIALE: Verona, Silvestri ha rinnovato fino al 2022

Il Verona ha annunciato il rinnovo di Marco Silvestri fino al 2022 attraverso un comunicato sul proprio sito

Il portiere del Verona, Marco Silvestri, ha rinnovato il proprio contratto con il club scaligero fino al 2022. Ecco il comunicato della società:

«Hellas Verona FC è lieto di comunicare il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2022 di Marco Silvestri, 29enne portiere emiliano protagonista di un’ottima stagione, quella testé conclusa, la sua prima da titolare in Serie A e la sua terza consecutiva a difesa della porta gialloblù che è riuscito a tenere inviolata per ben 9 partite sulle 35 giocate dal numero 1 gialloblù. Hellas Verona FC si congratula con Marco e gli augura un prosieguo di carriera in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».