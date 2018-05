Sven Ulreich si affida ai social per sfogare la sua delusione dopo l’errore in Real-Bayern: l’affetto dei compagni non manca

Un grave errore che ha pesato come un macigno sull’eliminazione del Bayern Monaco dalla Champions League ad opera del Real Madrid. L’incertezza di Sven Ulreich sul rinvio e il clamoroso liscio che ha madato in porta Benzema per il momentaneo 2-1 non hanno fatto dormire sonni tranquilli al portiere tedesco, il quale, tramite Instagram, ha scritto: «Le parole non possono descrivere quanto sono deluso di abbandonare la Champions League. Volevamo davvero raggiungere la finale e abbiamo fatto del nostro meglio e poi mi è successo questo superfluo errore supefluo. Non posso spiegarlo. Mi dispiace…per la mia squadra e per voi fans».

Non sono mancati messaggi di incoraggiamento da parte dei compagni, tra cui Javi Martinez, «Ci hai salvato tante volte Ulli!», Jerome Boateng «Su la testa! Si vince insieme e si perde insieme», e James Rodriguez, «Alza la testa, noi siamo una squadra!».