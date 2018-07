Ultima giornata Serie A 2018-2019: si giocherà fra il 25 e il 26 maggio. Giovedì 26 luglio alle 19 via al sorteggio del turno

Ormai ci siamo. Manca davvero pochissimo e la curiosità di milioni di tifosi verrà finalmente soddisfatta. Domani infatti verrà sorteggiato il calendario della Serie A 2018-2019. Si saprà dunque quali saranno le gare che verranno disputate nel corso di tutto questo nuovo e incredibile anno di calcio. Tuttavia, nonostante il campionato debba ancora cominciare, c’è già chi è proiettato verso il futuro e si chiede come tutto questo andrà a finire. In molti infatti smaniano per sapere quali saranno le gare dell’ultima giornata della Serie A 2018–2019, dell’epilogo che scriverà la parola fine sulla stagione. Dal futuro al passato però il balzo è breve, e la mente corre veloce a ricordare cosa accadde tra il 19 e il 20 maggio 2018, quando vennero chiusi i battenti e si andò finalmente in vacanza. Ad aprire la chiusura del campionato fu la Juventus campione d’Italia per la settima volta di fila, che potè celebrare il suo successo con la vittoria per 2-1 sul già retrocesso Verona.

Se alcuni verdetti erano già stati scritti, altri erano ancora incerti e volatili, come la lotta salvezza tra Crotone e Spal per assegnare l’ultima retrocessione in Serie B. La squadra di Zenga ha bisogno di una miracolosa vittoria a Napoli per sperare, ma la banda di Sarri non fa sconti e si impone per 2-1. Tuttavia anche un successo si sarebbe rivelato inutile dal momento che la Spal schianta per 3-1 la Sampdoria e si guadagna una meritata salvezza. Dalla lotta per non retrocedere a quella per l’Europa League, con il Milan che travolge a San Siro un’impotente Fiorentina e mette il sigillo sul sesto posto. Si deve accontentare invece del settimo posto l’Atalanta, sconfitta per 1-0 in casa del Cagliari. Ogni bella storia ha bisogno di un finale epico, e quella della Serie A 2017–2018 non fa eccezione. Lazio e Inter si giocano la Champions League all’ultimo respiro e danno vita ad un match incredibile. Dopo mille ribaltamenti e colpi di scena è la squadra di Spalletti ad imporsi per 3-2 grazie al gol di Vecino nel finale che mette i titoli di coda sul campionato.