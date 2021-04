Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 09.45 – DAZN, Superlega anti Champions: appoggio da Juve, Milan e Inter – Come rivela il Corriere dello Sport, il magnate Blavatnik, proprietario di DAZN, sarebbe pronto a formare una Superlega europea contrapposta alla Champions League: avrebbero dato la loro adesione Juve, Inter, Milan e forse la Roma. L’appoggio dunque delle big per i diritti tv si spiegherebbe in questo modo.

Ore 09.15 – Caso tamponi Lazio: mercoledì test del DNA a Immobile e Strakosha – Il caso tamponi non è affatto concluso e continua ancora ad impegnare la Lazio. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di mercoledì verrà effettuato un test del DNA per Ciro Immobile e Thomas Strakosha dai periti della Procura della Repubblica di Avellino.

Ore 09.00 – Fiorentina, summit tra Commisso e la squadra: la B è a 5 punti – Il Corriere dello Sport riporta la notizia della serrata viola, a partire da stamattina. In mattinata la squadra, i dirigenti e il presidente Commisso si incontreranno per risollevare le sorti della viola dopo un ennesimo finale di stagione da dimenticare.

Ore 08.30 – Infortunio Ronaldo, il dubbio della Juventus: retroscena pre Atalanta – Come annunciato in conferenza da Pirlo Cristiano Ronaldo sarà out in Atalanta-Juve per un problema al flessore. Su Gazzetta si parla del problema accusato in settimana dal portoghese. I DETTAGLI

Ore 08.10 – Napoli, aria di conferma? Cena tra Gattuso e Aurelio De Laurentiis – Il numero uno partenopeo si sarebbe fermato anche a cena e si sarebbe intrattenuto con Gattuso: segnali di distensione verso la fine della stagione. Semplice rapporto cordiale o possibile apertura per una clamorosa conferma, dopo le diatribe degli ultimi mesi?