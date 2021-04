Gasperini: «Battere la Juve ci dà grande forza, in Coppa Italia sarà un’altra sfida»

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la partita contro la Juve. Le sue dichiarazioni

LA GARA – «In Coppa Italia sarà un’altra sfida. Aver vinto oggi significa che possiamo battere la Juventus. Non posso che fare i complimenti a questa squadra, abbiamo battuto una Juve forte che non era in difficoltà ma è forte. Aver vinto a fatica, ma tutto sommato in modo giustificato, ci dà grande forza».

MALINOVSKYI – «Tutti hanno cambi importanti, soprattutto potendone fare 5. In questo tipo di partite così equilibrate, un po’ si determina il risultato con gli episodi. Sono gare che vanno giocate nei 90 minuti».

CHAMPIONS – «Credo che sia ancora molto presto, 7 partite sono tante. È una vittoria che sotto l’aspetto morale è importante, ci dà stimolo e benzina. Il traguardo però è ancora molto difficile».

FORMAZIONE – «Non abbiamo Hateboer e Romero che è un giocatore importante, ancor di più se giochi a quattro. Il motivo principale di mettere Maehle era giocarla nei 90 minuti. Quando arrivi sul finale, le energie servono. La maggior parte delle partite si decidono in quei momenti».