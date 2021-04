Infortunio Ronaldo, il dubbio della Juventus: retroscena pre Atalanta

Infortunio Ronaldo: «Troppo dolore!». Credevano che ce l’avrebbe fatta ma… Le ultime sulle condizioni del portoghese

Come annunciato in conferenza da Pirlo Cristiano Ronaldo sarà out in Atalanta-Juve per un problema al flessore.

Su Gazzetta si parla del problema accusato in settimana dal portoghese: «Ronaldo in settimana ha probabilmente alternato sedute personalizzate al lavoro con i compagni. Sicuramente non era con la squadra mercoledì, quando la Juve ha pubblicato sui social un video dell’allenamento senza il 7. Tutti però credevano che Cristiano ci sarebbe stato, che come tante altre volte in carriera avrebbe risposto presente all’appuntamento importante. (…) Questa volta ha detto no: troppo dolore».

