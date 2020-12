Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Ore 9.30 – Torino, Giampaolo ha tre partite per svolta: e l’esonero costerebbe 10 milioni – Roma, Bologna e Napoli. Queste le tre partite che ha Marco Giampaolo per svoltare la stagione sua e del Torino. Come riportato da Tuttosport, l’esonero dell’allenatore costerebbe ai granata circa 10 milioni di euro: 6 per il suo stipendio biennale e 4 per lo staff.

Ore 9.00 – Il Milan si conferma in vetta, Inter a -1. Il Napoli frena, la Juve rallenta, e la Roma… – Nulla di scontato ai piani alti della classifica. Il Milan pareggia ma è sempre primo, l’Inter vola a -1, frenata del Napoli e sesto pareggio della Juve. L’analisi

Ore 8.30 – Roma-Torino, la partita tra bomber: Dzeko vs Belotti – Roma e Torino chiudono la dodicesima giornata di Serie A. Una sfida, quella tra giallorossi e granata, che vedrà anche affrontarsi due super bomber: Edin Dzeko e Andrea Belotti. L’analisi