Roma Torino, sfida tra bomber: Dzeko vs Belotti

Roma e Torino chiudono la dodicesima giornata di campionato, in una sfida tra due bomber d’alta quota: Edin Dzeko e Andrea Belotti

A chiudere la dodicesima giornata di campionato, saranno Roma e Torino. All’Olimpico si affrontano due squadre dalla classifica opposta. I giallorossi vogliono proseguire nella corsa alla zona Champions, mentre i granata sono intenzioni a risollevarsi dai bassifondi della zona retrocessione.

Ma la sfida tra Roma e Torino, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà anche il momento di vedere il faccia a faccia tra due bomber e leader delle rispettive squadre: Edin Dzeko e Andrea Belotti. Il bosniaco, con il gol di domenica al Bologna, è salito a quota 111 gol in giallorosso raggiungendo al 3° posto Amedeo Amedei; e adesso ha messo nel mirino Pruzzo a quota 138. Il Gallo ha invece messo a segno la rete numero 100 contro l’Udinese e adesso ha puntato Adolfo Baloncieri all’ottavo posto che ne ha una sola in più. Una sfida tra bomber di razza, quindi, che infiammerà la notte dell’Olimpico.