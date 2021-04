Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 11.00 – Spalletti o Galtier per il Napoli – De Laurentiis sta sondando questi due nomi per il post Gattuso. Le ultime

Ore 10.30 – La promessa di De Laurentiis – Il Corriere dello Sport svela un retroscena riguardante Aurelio De Laurentiis e la squadra pochi minuti prima che iniziasse il match contro la Lazio. Le cose, a quanto pare, sono andate così: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con la squadra di Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso alla squadra, carica e unità di intenti, abbraccio e via. L’annuncio: «Premio Champions per tutti». Poi un abbraccio e tutti in campo.

Ore 10.00 – In programma un incontro tra Ranieri e Ferrero – È in programma un incontro tra Ranieri e Ferrero per parlare del rinnovo del tecnico della Sampdoria. Le ultime.

Ore 9.30 – Quale futuro per De Zerbi – Il tecnico del Sasuolo è diviso dalle offerte di Fiorentina e Shakhtar Donetsk. Quale strada percorrerà il tecnico neroverde? I dettagli.

Ore 9.00 – Gattuso alla Juve? – Oltre Zidane e Allegri anche Rino Gattuso potrebbe essere un papabile candidato per sedere sulla panchina della Juve. I dettagli.

Ore 8.40 – Le parole di Falcao – L’ex giocatore della Roma ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera contro il Manchester United. Le parole del brasiliano.

Ore 8.30 – Juve, Paratici ai saluti? – Il dirigente bianconero potrebbe lasciare la Vecchia Signora dopo 11 anni di militanza. I dettagli sul suo futuro.

Ore 8.20 – Inter, le parole di Darmian – Matteo Darmian ha parlato alla Gazzetta dello Sport della stagione nerazzurra. Le sue parole su Conte e lo scudetto.