Rinnovo Ranieri: in programma un incontro con Ferrero. I dettagli

Sampdoria, il presidente Ferrero farà ritorno oggi a Genova e ogni momento potrebbe essere buono per arrivare alla stretta di mano con Ranieri

Massimo Ferrero farà ritorno a Genova nella giornata di oggi. Il presidente della Sampdoria, in questo fine settimana, potrebbe arrivare alla stretta di mano definitiva con Claudio Ranieri. La fumata bianca sul rinnovo, come riporta Il Secolo XIX, non è ancora arrivata ma i due potrebbero incontrarsi prima del match contro la Roma.

Le parti sarebbero molto vicine a un’intesa. Sono tanti i tasselli che devono andare al proprio posto per arrivare a chiudere la trattativa con esito positivo e molti binari viaggiano in parallelo, come i rinnovi di Carlo Osti e Riccardo Pecini. Una volta chiara la strategia, sistemata la questione economica che non preoccupa, arriverà la firma del tecnico.