Juve, Paratici verso l’addio? Il dirigente può lasciare dopo 11 anni

A fine stagione, dopo 11 anni, Paratici potrebbe dire addio alla Juve. Il dirigente ha vissuto un anno particolarmente difficile in bianconero

Una stagione difficile e un addio che adesso sembra più probabile che mai. Dopo 11 anni, Paratici potrebbe salutare la Juve. Ha vissuto – come tutta la squadra – una stagione complicata, “condita” anche dal caso Suarez. Il suo contratto è in scadenza a giugno e sicuramente parlerà con la società dopo la fine della stagione.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, in passato le parti hanno già deciso il loro futuro a fine giugno. Non sarà dunque la prima volta. In caso di addio, la rosea fa il nome di Giuntoli, ma anche di Lippi come direttore tecnico.