Genoa, Perin: «Spero di poter lottare per palcoscenici più importanti...»

Mattia Perin, portiere e capitano del Genoa, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Grifone parlando anche degli obiettivi futuri per cui spera di poter lottare con la maglia rossoblù.

OBIETTIVI – «Negli ultimi anni abbiamo un po’ sofferto però siamo sempre riusciti a venirne fuori. Spero che nei prossimi anni una squadra come il Genoa possa lottare per palcoscenici un po’ più ambiziosi. Questa è la volontà di tutti. Su alcuni errori passati stiamo costruendo il nostro futuro. Non è forte chi non sbaglia mai ma chi è pronto a rialzarsi migliorando i propri errori».

CAPITANO – «La prima volta avevo 22 anni, in una gara contro il Verona. Quando capii l’importanza di indossare la fascia mi sono sentito riempito d’orgoglio. Poi divenni il capitano effettivo per tutto il campionato l’anno prima di andare via e questo mi responsabilizzò moltissimo. Mi fece crescere tanto».