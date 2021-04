Assemblea Serie A convocata d’urgenza: si parla di Super League

Assemblea Serie A: convocata d’urgenza la riunione. Appuntamento al prossimo 5 maggio. Ecco gli argomenti che verranno discussi

Convocata d’urgenza un’assemblea di Lega Serie A per il giorno mercoledì 5 maggio 2021. La riunione – come si legge nel comunicato ufficiale – si svolgerà in videoconferenza a partire dalle ore 10:00. Eventualmente la seconda convocazione ci sarà alle ore 12:00.

All’ordine c’è anche la questione relativa ai diritti tv: il Pacchetto 2 non è ancora stato assegnato. Verrà discussa anche la questione Superlega con le eventuali conseguenze per i club.