Ultime Notizie Serie A: Sarri si libera, emergenza per il Genoa

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Juventus, Sarri si libera – Secondo Aurelio Virgili, grande amico di Maurizio Sarri, il tecnico sarebbe vicino alla rescissione consensuale con la Juventus.

Inter, attesa per Skriniar – Oggi Milan Skriniar si sottoporrà ad un nuovo tampone. Se dovesse risultare nuovamente positivo, il giocatore dovrà rispettare un periodo di isolamento di 14 giorni in Slovacchia, dove si trova in questo momento.

Buone notizie per il Milan – Alessio Romagnoli oggi torna ad allenarsi con il gruppo e potrebbe scendere in campo il prossimo 17 ottobre nel derby.

Genoa, continua l’emergenza – Secondo quanto riferisce Gazzetta, il Genoa rischia di preparare la partita con il Verona ancore in piena emergenza dato che al momento il tecnico Rolando Maran può contare solo su 12 giocatori negativi.