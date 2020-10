Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Juve, Ronaldo vuole esserci contro il Barcellona – C’è attesa per il risultato del tampone a cui si sottoporrà Cristiano Ronaldo

Inter, attesa per l’esito dei tamponi – Prima della partenza per Kiev saranno noti i risultati dei tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra

Torino, Belotti da record – Il capitano del Toro segna a raffica e mette nel mirino Ciccio Graziani

Inter, slitta l’approvazione del bilancio – Con un comunicato ufficiale l’Inter ha informato di aver spostato la data per l’approvazione del bilancio

Hellas Verona, le parole di Juric – Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juve. Le sue parole.

Inter, Lautaro chiarisce con i compagni – L’attaccante argentino ha chiarito con i compagni di squadra dopo lo sfogo di Marassi

Milan, contro la Roma per la prima fuga – In caso di vittoria questa sera contro la Roma, il Milan potrebbe andare in fuga