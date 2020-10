Roma, Fonseca: «Risultato positivo. Giacomelli ha sbagliato per entrambi»

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore

LA GARA – «Non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere. Ma vedendo quello che è successo in campo è un risultato positivo, anche perché siamo sempre andati sotto. Non devo commentare. Tutti facciamo errori, per fortuna ha sbagliato per entrambe le squadre».

OBIETTIVO ROMA – «Vogliamo fare meglio dello scorso anno, ma pensiamo solo alla prossima partita col CSKA. La squadra sta migliorando, ha fiducia e sta bene. Dobbiamo essere ambiziosi ma pensare partita per partita».