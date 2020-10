La Juventus ospiterà il Barcellona in Champions League mercoledì sera. Le parole di Cuadrado dopo il pareggio contro il Verona

La Juventus si prepara al match contro il Barcellona in Champions League dopo il deludente pareggio contro il Verona. Juan Cuadrado ha parlato in un’intervista a Sky Sport.

PARTENZA – «Vedendo come abbiamo iniziato i campionati, è un po’ lenta ma non è che abbiamo perso. Ricordo l’annata con 10 punti di svantaggio, ma con l’unità dei campioni abbiamo ottenuto un grande risultato»

BARCELLONA – «Sicuramente è una partita bellissima da giocare contro un avversario fortissimo e noi sicuramente dobbiamo scendere in campo e mostrare la forza della Juventus. Quando giochiamo con queste squadre la Juventus tira fuori qualcosa in più. L’approccio non lo dobbiamo sbagliare. Noi prepariamo la partita con quella voglia di vincere, sapendo che stamo giocando contro un avversario fortissimo».

PERIODO – «Al di là di quello che succede, dobbiamo essere consapevoli che siamo dei professionisti e che dobbiamo ancora battagliare per avere quell’abitudine che abbiamo qui e che dobbiamo tirar fuori fino alla fine».