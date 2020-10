Ultime Notizie Serie A: Napoli penalizzato, multa in arrivo per CR7

Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Ilicic convocato – Josip Ilicic sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini per Napoli-Atalanta. Insieme a lui anche Aleksej Miranchuk.

Sampdoria, Gabbiadini out – per Nuovo infortunio per Manolo Gabbiadini potrebbe saltare Sampdoria-Lazio. Oggi ulteriori esami strumentali.

Juventus, Chiesa titolare – Federico Chiesa potrebbe partire titolare contro il Crotone complice l’assenza di Cristiano Ronaldo, positivo al coronavirus.

Multa in arrivo per CR7 – Cristiano Ronaldo, risultato positivo al coronavirus, riceverà una multa per aver lasciato la bolla della Juventus senza autorizzazione.

Il verdetto del Giudice Sportivo – La Lega Calcio si aspetta la sconfitta a tavolino da parte del Giudice Sportivo per quanto accaduto in occasione di Juventus-Napoli.

Napoli penalizzato – L’ipotesi della sconfitta a tavolino resta in piedi per il Napoli ma la penalizzazione sembra la punizione più credibile.

La Serie A come la NBA – Una bolla può aiutare la Serie A solo in caso di positività, è il pensiero del presidente dei medici sportivi Maurizio Carrasco.