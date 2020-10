Lazio, buone notizie da Fares: può farcela contro la Sampdoria

Mohamed Fares non è sceso in campo contro il Messico per motivi precauzionali: la Lazio può sorridere in vista della Sampdoria

Buone notizie per la Lazio. Mohamed Fares, nonostante qualche problemino a ginocchio e adduttore, dovrebbe farcela per la Sampdoria. Nell’ambito di una piena emergenza che vedrà out Vavro, Lazzari, Marusic, Hoedt, Ramos, Lulic e Radu, il quinto algerino dovrebbe prendere posto sulla corsia sinistra contro la banda di Ranieri, con Djavan Anderson a destra.

A centrocampo Luis Alberto, Leiva e Milinkovic, in difesa probabile che Parolo sia il centrale di difesa, in avanti la coppia d’attacco favorita è ad oggi Caicedo-Muriqi.