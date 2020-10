Juventus-Napoli, la Lega Calcio si aspetta la sconfitta a tavolino

La Lega Calcio si aspetta la sconfitta a tavolino da parte del Giudice Sportivo per quanto accaduto in occasione di Juventus-Napoli.

È prevista per oggi la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juventus-Napoli. Secondo quanto riporta Corriere dello Sport, la Lega Calcio si aspetta una sconfitta a tavolino per la società di Aurelio De Laurentiis.

Il rischio in caso di rinvio, infatti, è che altre squadre possano forzare la mano per ottenere il rinvio della partita su segnalazione delle autorità sanitarie.

In questo senso resta da monitorare la situazione di Inter-Milan con i nerazzurri che hanno registrato sei positività fra i propri giocatori.